Üniversite öğrencileri geldi, Yahşihan'da nüfus patladı

Öğrencilerin akın ettiği KYK yurtlarında ise doluluk oranı yüzde 90'nın üzerine çıktı.

Kırıkkale'de normalde 39 bin olan Yahşihan nüfusu, üniversite öğrencilerinin okullarına dönmesi ile yaklaşık 80 bine ulaştı. İlçe nüfusunda ciddi artış sokaklara da yaşandı.

Öğrencilerin bir bölümü aileleriyle kalmak için aylıkları 7 bin lira civarında olan apart evler kiraladı. Öğrencilerin çoğu ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtlarında konaklamak için başvuru yaptı. KYK yurtlarının 8 bin 200 kişilik kapasitesi şimdiden yüzde 90'ın doluluk oranına ulaştı.

Öğrenciler, kayıt işlemleri için yurt binalarına aileleriyle birlikte gelmesi nedeni ile cadde ve sokaklarda araç trafiği de yaşandı. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda araçlarına yer bulamayan sürücüler, ara sokaklara park yeri aramak için uzun süre dolaştı.

ÖĞRENCİLER YURT ORTAMI TERCİH EDİYOR

Üniversite öğrencileri ve velileri, devlet yurtlarına yerleşirken duydukları memnuniyeti ve güveni dile getirdi. Üçüncü yılını yurtta geçiren İrem Çalım, yurt ortamını ve arkadaşlarını sevdiğini belirterek temizliğin düzenli yapıldığını ve memnun olduğunu ifade etti. Elanur Aycan da yurttaki güvenli ve sıcak ortamdan bahsederek, yeni gelen arkadaşlarla kaynaştıklarını ve yurdun tercih edilebilir bir yer olduğunu söyledi.

Velilerden Ayla Şalvarcı, kızını devlet yurduna bırakmanın verdiği güveni paylaştı, özellikle bir kız annesi olarak devletin korumasında olmanın rahatlığını vurguladı. Turgay Kukuş ise çocuğunu yurda yerleştirmenin heyecanını yaşadığını belirtti. Tacettin Erkanat, çocuğunun ilk kez evden ayrılması nedeniyle daha fazla heyecan duyduğunu dile getirdi.