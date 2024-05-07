Üniversite öğrencilerinden Filistin’e destek

Kaynak: İHA
Üniversite öğrencilerinden Filistin’e destek
Danimarka ve Finlandiyalı üniversite öğrencileri kampüslere çadır kurarak Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, dünya genelindeki üniversite öğrencileri Filistin’e destek vermeye devam ediyor.

Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi'nde bir araya gelen öğrenciler Sosyal Bilimler Fakültesi yerleşkesinin bahçesine yaklaşık 45 çadır kurarak, “İnsan Hakları?” ve “Derhal Ateşkes” yazılı pankartlar astı.

Finlandiya’da da Filistin’e destek olmak isteyen bir grup öğrenci tarafından ülkenin en büyük akademik kurumu olan Helsinki Üniversitesi'nin ana kampüsünün önünde çadır kampı kuruldu.

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Öğrenciler, üniversitenin İsrail üniversiteleriyle akademik ilişkilerini bitirene dek eylemlerini devam ettireceklerini belirtti.

Öğrenciler, üniversitenin tüm öğrenci değişim programı anlaşmalarını ve araştırma iş birliklerini feshetmesini talep etti.

İsrail üniversitelerinin Gazze'de yaşanan şiddet olaylarında önemli bir etkisinin olduğuna vurgu yapan göstericiler, Tel Aviv Üniversitesi ve Kudüs İbrani Üniversitesi’nin İsrail Savunma Kuvvetleri ile iş birliği yaparak Gazze'de kullanılan silah teknolojilerinin geliştirilmesinde ve askeri personelin eğitilmesinde rol aldığını belirtti.

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