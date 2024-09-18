Üniversite öğrencilerine 1000 TL ulaşım desteği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üniversite öğrencilerine 1000 TL ulaşım desteği

Burdur Belediyesi tarafından ikametini şehre aldıran öğrencilere 1000 TL ulaşım desteği verileceği açıklandı.

Burdur Belediyesi, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ikametini şehre aldıran öğrencilere 1000 TL ulaşım desteği vereceğini duyurdu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ikametini Burdur’a alan öğrencilere 1000 TL ulaşım desteği verileceğini paylaştı. Ercengiz, Özel Halk Otobüsleri'nden yararlanmak isteyen ve yararlanan öğrencilerin, ikametgahlarını Burdur’a almaları şartı ile 1000 TL kent kartlarına yüklenmek kaydı ile ulaşım desteği verecek.

Bu rakamı ise 1000 TL’ye çıkarttıklarını belirten Ercengiz, "Öğrencilerimizin Burdur’da ikamet ettiklerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar belgeledikten sonra biz kent kart yükleme noktalarından yüklenilmek üzere 1000 TL’lik yol desteğini öğrencilerimize vermeyi yeniden taahhüt ediyoruz. Ayrıca Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi de her binişte 2 TL indirim uygulayacak.” dedi.

Üniversite öğrencilerine 1000 TL ulaşım desteği

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