Üniversite öğrencilerine bu evler mi reva görülüyor? İlanlardaki evler ‘pes’ dedirtti

Editör: Serkan Talan

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası öğrencilerin yurt ve ev bulma derdi başladı. Yurt ve kira ücretlerindeki yüksek artış öğrencileri ve velileri kara kara düşündürüyor.

İstanbul’da kira fiyatları ilçeden ilçeye değişiklik gösteriyor. 1+1 evlerin fiyatı 10 bin liradan başlarken 2+1 evlerde bu fiyat 15-20 bin liraya kadar yükseliyor.

Özel yurtlarda ise bu fiyat çok daha fazla yükseliyor. Yurt ücretleri geçen yıla göre yüzde 100 zamlandı. Yurt ücretleri yıllık 40 bin lira ile 320 bin lira arasında değişiyor.

İŞTE ÖĞRENCİLERE REVA GÖRÜLEN EVLER

İnternette verilen bazı kiralık ev ilanlarında gösterilen evler büyük tepki çekti. Üniversite öğrencilerinin ev kiralamak için seçtiği bazı semtlerdeki ilanlarda ortaya çıkan görüntüler “Bu evleri mi reva gördünüz” sorusunu sorulmasına neden oldu.

Bazı kiralık evlerin yaşanabilir bir ortamdan çok uzak olduğu görüldü. Duvarlardaki rutubet, banyo ve mutfakların kırık olması dikkat çekerken oldukça kirli olması dikkat çekti.

Öğrencileri şoke eden görüntülerde bazı evlerin sobalı olduğu görüldü.