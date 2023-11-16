Üniversite öğrencilerine su parası desteği

Karar'ın haberine göre, Balıkesir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) Kasım ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karara göre, üniversite öğrencileri 2023-2024 eğitim yılı boyunca suyu bedavaya kullanacak.

Daha önce de kullandıkları suyun yüzde 50 kadarını ödeyen üniversite öğrencileri, böylelikle suyu ücretsiz olarak kullanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, konuyla alakalı, "Üniversite öğrencilerimizin eğitim masraflarını azaltmak ve onlara destek olmak için bu kararı aldık. Öğrencilerimiz eğitim yılı boyunca suyu bedava kullanacak" açıklamasını yaptı.

Yılmaz, ayrıca Balıkesirli vatandaşlar için suya yüzde 15 indirim yapıldığını, sosyal yardımlaşmadan destek alan vatandaşları, engelli, gazi ve şehit ailelerinin su borçlarının kapatıldığını, depremzedelerin ise 1. kademe su faturalarının 31 Aralık 2024' kadar belediye tarafından ödeneceğini açıkladı.