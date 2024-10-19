Üniversite öğrencilerini burs ve iş vaadiyle kandırmaya çalışan kişi tutuklandı

Aktarılan bilgilere göre, Kırıkkale Üniversitesi kampüs alanına gelen A.M.K. isimli şahıs, kimlik ve iletişim bilgilerine ulaştığı üniversite öğrencilerine burs verme ve işe yerleştirme vaadinde bulunarak rahatsızlık verdiği gerekçesiyle polise şikayet edildi.

Şikayet üzerine harekete geçen Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın Kırşehir ilinde ikamet ettiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dahilinde A.M.K. isimli şahıs, yaşadığı ikamette gözaltına alınarak Kırıkkale'ye getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sağlık kontrollerinin sonrasında adliyeye sevk edildi. A.M.K., kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme suçundan tutuklandı.