Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Suriye uyruklu üniversite öğrencisi Velid Heraki, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Tokat'ta, Suriye uyruklu üniversite öğrencisi Velid Heraki (21), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hemşirelik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Heraki'den 2 gündür haber alamayan arkadaşları, telefonuna da ulaşamayınca Altıyüzevler Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı açamayınca kapıyı kırarak içeri giren arkadaşları, Velid'i hareketsiz bir şekilde yerde buldu.

Durumu sağlık ve polis ekiplerine bildiren arkadaşları, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, Velid Heraki'nin hayatını kaybettiğini belirlediğini aktardı. Epilepsi hastası olduğu bilinen Heraki'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak.

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

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