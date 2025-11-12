Olay Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Melisa Şengül, akşam saatlerinde arkadaşının evine gitti. Genç kız arkadaşları A.Ş. (21) ve K.E. (21) ile vakit geçirdikten sonra uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan arkadaşları Şengül'ü uyandıramayınca hemen sağlık ekiplerini aradı.

GENÇ KIZIN KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Yapılan incelemede Şengül'ün hayatını kaybettiğini tespit edildi. Polis olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Şengül'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Evde bulunan A.Ş. ve K.E. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan kadincinayetlerinidurduracagiz platformunun haberine göre Ekim ayında 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.