Üniversite öğrencisi Nazlı’nın sır ölümü! İntihar mı? Cinayet mi?

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil (20), evinde ölü bulundu. Genç kızın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYNAK: DHA
Üniversite öğrencisi Nazlı’nın sır ölümü! İntihar mı? Cinayet mi?

Olay, akşam saatlerinde Serdivan ilçesinde meydana geldi. Yakınları, üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'den sabah saatlerinden itibaren haber alamayınca durumu polise haber verdi.

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POLİS YERDE YATARKEN BULDU

Eve giden polis ekipleri içeri girdiklerinde Akil'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

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ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ RAPORUNDA ORTAYA ÇIKACAK

Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Akil’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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