Üniversite öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde çaya uçan otomobilde yaşamını yitiren Ali Kaan Demir'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi. Üniversite eğitimi için Çanakkale'de olduğu öğrenilen, İşletme ve Ticaret Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Kaan Demir'in cenazesi Esentepe Mahallesi İmam Hüseyin Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Devrim Demir cenazede güçlükle ayakta durdu.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araba çaya uçtu

Cenazede ağıtlar yakan anne Aynur Demir ise "Sorun arkadaşlarına oğlumun bir borcu var mı? Kimseye ne varsa onu kapatalım. Bana oğlumu geri verin" diyerek ağladı. Cenazeye katılanlar da gözyaşı döktü.

OTOMOBİL ÇAYA UÇMUŞTU

Kaza, dün saat Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyünde meydana geldi. Ali Kaan Demir (21) ve İlkehan Mert Salathan'ın içinde bulunduğu 41 AFU 652 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp çaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan sürücü İlkehan Mert Salathan'ı hastaneye kaldırıldı. Kazada araçtan çıkıp suda kaybolan Ali Kaan Demir için ise bölge arama çalışmaları başlatıldı. Demir, yapılan çalışmalar sonucunda aracın 50 metre ilerisinde çayda ölü bulundu.