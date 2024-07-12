Üniversite tercihi yapacaklar dikkat

Türkiye genelinde öğrencilerin yerleşebileceği kontenjan sayısı 1 milyonun üzerinde. “3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığı YKS’de, 1 milyon üstü kontenjan için doğru tercih çok önem arz ediyor” diyen Tercih Uzmanı Ergin Sarar, her öğrencinin tercih danışmanlığı hizmeti almasının önemine dikkat çekti.

Bir önceki yılın verilerini paylaşan Sarar, şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK BÜYÜK ARTIŞ BEKLEMİYORUM"

“2023 yılı tercih kılavuzunu baz aldığımızda öğrencilerin tercih edeceği (208 üniversite) devlet ve vakıf üniversitelerinde toplam ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplamda 853 bin kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjana açık öğretim ve uzaktan öğretim kontenjanları eklendiğinde 1 milyon 61 bin kontenjana ulaşmaktadır.

Üniversite sayıları ve kontenjan sayılarının başvuran kişi sayısı ile kıyaslandığında doğru tercihin ne kadar önemli olduğuna değinen Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “Özellikle pandemi sonrası birçok meslek ve sektörün hızlı bir değişim gösterdiği görülmektedir. Bu noktada özellikle yapay zekâ çalışmaları eklendiğinde, günümüzde her mesleğin hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde olduğu görülmektedir” dedi.

"ADAYLAR YETERİNCE BİLGİLENDİRİLMİYOR"

Üniversite tercihlerine her yıl yüzbinlerce üniversite okuyan ya da üniversite mezunu olan adayın yeniden başvurduğunu belirten Sarar, "Bu durum adayların tercih süreçlerinde yeteri kadar iyi bilgilendirilmediğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.