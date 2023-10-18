Üniversite yemekhanesinde yaşamına son veren öğrencinin veda mektubu ortaya çıktı

Üniversite öğrencisi Resul Alan, üniversite yemekhanesinde canına kıydı. Resul Alan'ın yaşamına son vermeden önce mektup bıraktığı ortaya çıktı. Arkadaşı intihara neden sürüklendiğini açıkladı

Üniversite yemekhanesinde yaşamına son veren öğrencinin veda mektubu ortaya çıktı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Resul Alan, 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece üniversite yemekhanesinde canına kıydı.

Sabah yemekhaneye gelen bir başka öğrenci Resul Alan'ın cansız bedenini buldu.

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VEDA MEKTUBU PAYLAŞTI

Alan'ın ekonomik nedenlerden dolayı canına kıydığı ileri sürülürken yaşamına son vermeden önce sosyal medya hesabından not paylaştığı ortaya çıktı.

Hayatına son vermeden önce X (Twitter) hesabından bir mektup paylaşan Resul Alan ise şu ifadeleri kullandı:

"Üzerimdeki banka borçlarından pek kimsenin haberi yok ama zaten benim intiharımın onunla bir alakası yok. Artık bir şeylerin yoluna girmeyeceğini anlayınca iyice berbat etmek istemedim. Türkiye'de gençler çocuklar intihar ediyor her gün ve hiçbir şey değişmiyor. Haberi bile yapılmıyor artık. Herkes intihar eden kişiyi suçluyor. Benim hikayem de böyle olsun. Siz de kendinize iyi bakın. En güzel şekilde yaşamaya çalışın."

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ARKADAŞI ANLATTI

Gazete Duvar’da yer alan habere göre Resul Alan’ın bir arkadaşı, Resul’ün intihara neden sürüklendiğini şöyle anlattı:

“Evde kalıyordu, sürekli çalıştığı için derslere gelemiyordu. Borçları vardı, onun için bankadan yüklü bir meblağ kredi çekmişti, onu ödeyemedi. Cebinden çıkan 3 sayfalık mektubunda borçları yüzünden intihar ettiğini anlatmış.”

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