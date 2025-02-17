Üniversite'de dehşet! Öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu

Selçuk Üniversitesi'nde iddialara göre bir öğrenci dekan yardımcısına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Öğrenci daha sonra intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dekan yardımcısı ve öğrenci hastaneye kaldırıldı. İşte korkunç olayın detayları...



Olay, saat 14.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kampüsü'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bir öğrenci silahla Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Müjdat Yeşildal'a ateş açtıktan sonra kendini yaraladı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralı dekan yardımcısı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

2014 YILINDA DA DOÇENT CELALETTİN ÖZDEMİR ODASINDA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan Gülce'nin eşi olan 2 çocuk babası 53 yaşındaki Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gülce, iddiaya göre duygusal ilişki yaşadığı fakültedeki o dönem evli olan 1 çocuk annesi 28 yaşındaki sekreter Asuman E. yüzünden tartıştığı 3 çocuk babası 42 yaşındaki Doç. Dr. Celalettin Özdemir'i 2 Haziran 2014'te bıçaklayarak öldürdü. Fakültedeki odasında olaydan 2 gün sonra cesedi bulunan Doç. Dr. Özdemir'in vücudunda ve boğazında 14 bıçak darbesi saptanmıştı.