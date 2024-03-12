Üniversitede tepki çeken uygulama. İftar ve sahur dışında yemek yok

Kaynak: Halk TV
Üniversitede tepki çeken uygulama. İftar ve sahur dışında yemek yok
Konya Selçuk Üniversitesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte üniversitede kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerini kaldırdı ve iftar saatini ekledi. Üniversite bünyesindeki sosyal tesisin de, öğrencilere sadece iftar ve sahurda yemek vereceği belirtildi.

Konya Selçuk Üniversitesi, sahur ve iftar için yemekhane saatlerini açıkladı. Açıklanan listede, Ramazan ayı gerekçe gösterilerek sabah ve öğle yemekleri saatine yer verilmedi. 18.30-20.00 saatleri arası İftar olarak listede yer alırken, üniversiteye ait Kutalmışoğlu Süleymanşah Sosyal Tesisleri'nde de, sabah ve öğle yemekleri kaldırıldı.

296729-1.webpSAHUR VE İFTAR EKLENDİ

Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin bilgilendirme sayfası, söz konusu listeyi sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda "Selçuk Üniversitesi Ramazanda Sahur ve İftar için yemekhane saatleri açıklandı. Merkez Yemekhane: İftar 18.30-20.00 Kutalmışoğlu Süleymanşah Yemekhane: Sahur 03.00-05.30
Öğlen yemeği için henüz bilgi gelmedi" açıklaması yapıldı.

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