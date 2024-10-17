Üniversitede ’Uçuş ve Ötesi’ başlıklı söyleşi programı düzenlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üniversitede ’Uçuş ve Ötesi’ başlıklı söyleşi programı düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Uçuş ve ötesi" başlıklı söyleşi programı düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Uçuş ve ötesi" başlıklı söyleşi programı düzenlendi.

ADYÜ Genç Kariyerler Topluluğu ve İEEE Öğrenci Topluluğunun katkılarıyla düzenlenen program, THY İnsan Kaynakları Ofisi çalışanlarının sunumuyla başladı. Sunumda, THY'nin çalışma, kariyer ve burs imkanlarından bahseden insan kaynakları uzmanları, çeşitli eğitim programları hakkında bilgi verdi. Programın soru-cevap kısmında THY İnsan Kaynakları Ofisi çalışanları, öğrenciler tarafından kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Program, ödüllü Kahoot Yarışması ve yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül takdimi ile devam etti. Program sonunda THY insan Kaynakları Ofisi çalışanlarına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonundaki programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, ADYÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emine Karakaplan Özer, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Üniversitede ’Uçuş ve Ötesi’ başlıklı söyleşi programı düzenlendi

Üniversitede ’Uçuş ve Ötesi’ başlıklı söyleşi programı düzenlendi

Üniversitede ’Uçuş ve Ötesi’ başlıklı söyleşi programı düzenlendi

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