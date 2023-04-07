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Üniversitede zorla oruç tutma mobingi. Öğle yemeği kaldırıldı sadece iftar menüsü getirildi

Artvin Çoruh Üniversite’si ramazan sebebiyle öğle yemeğini kaldırarak menüye sadece iftarı ekledi. Oruç tutmayanlar duruma tepki gösterdi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 09:35
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Üniversitede zorla oruç

Üniversitede zorla oruç tutma mobingi. Öğle yemeği kaldırıldı sadece iftar menüsü getirildi
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Bazı yurtlar ve üniversiteler, ramazan ayının gelmesi sebebiyle sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerini tamamen kaldırmış durumda. Onların yerine sadece iftar menülerini eklediler.

RAMAZANDA ÖĞLE YEMEĞİ ÇIKMIYOR

Cumhuriyet’in haberine göre bu uygulamaya Artvin Çoruh Üniversitesi de eklenmiş durumda. Yaklaşık bin personeli bulunan üniversitenin ramazan ayı boyunca yemekhanede öğle yemeği vermeyi durdurduğu ortaya çıktı.

Üniversite’den edinilen bilgiye göre, yemekhanede verilen öğle yemeği ramazan ayında kaldırılmış durumda. Bunun yerine ise sadece iftar menüsü eklenmiş. Bu durum sebebiyle üniversitede çalışan ve oruç tutmayan akademik ve idari personelin zorluk çektiği öğrenildi.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPMADI

Uygulamaya tepki gösteren bazı akademik ve idari personel, “Herkes oruç tutmuyor. Zorunda da değil. Rektörlük, hocaları ve memurları açlığa mahkûm etti” dedi. Konuyla ilgili ise üniversite herhangi bir bilgilendirme yapmadı.

 

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