AKP'li profesör Ebubekir Sofuoğlu İYİ Partili Hüseyin Örs'e yapılan saldırıyı destekledi. Üniversitelere ''Fuhuş yuvası” demişti

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe teklifi görüşmelerinde İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün başına attığı yumrukla Örs'ün yoğun bakıma kaldırılmasına neden oldu.

İYİ Parti'nin 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını duyurduğu Zafer Işık'a "akademi" dünyasından ise skandal niteliğinde bir destek mesajı geldi.

Işık'ın saldırısına alkış tutan o isim Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu oldu. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın Twitter üzerinden AKP'li Işık'ın fotoğrafını paylaşıp "Bu şahsiyetin TBMM çatısı altında görev yapması ülkemizin itibarı açısından ne yaralayıcı!" diyerek yaptığı paylaşımı alıntılayan Sofuoğlu, şöyle yazdı:

"Adamın dibiymiş Zafer Işık. Anlayana anladığı dilden konuşmuş. Bu bir ecdat geleneğidir, elleri dert görmesin.

Müslüman, yeri ve zamanına göre hareket etmesini iyi bilendir.

Pısırıklar, Zafer Bey Kardeşimin bu adam gibi tavrını görsün de örnek alsın İnşaAllah..."

ÜNİVERSİTELER İÇİN FUHUŞ YUVASI DEMİŞTİ

2020’nin aralık ayında iktidara yakın Akit TV’de yayımlanan bir programa konuşmacı olarak katılan Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu, üniversite öğrencilerine dönük skandal sözleriyle kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Sofuoğlu, üniversite öğrencilerini hedef alırken üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadelerini kullanmıştı. Program konuklarının uyarılarına rağmen konuşmasını sürdüren Sofuoğlu, “Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz” sözlerini sarf etmişti.

Ebubekir Sofuoğlu, bir başka tarihte yine Twitter hesabından öğrencileri hedef aldığı paylaşımında anne ve babalara "Çocuklarınızı başka şehirlerdeki üniversitelere göndermeyin, kimlerle düşüp-kalktıklarından haberiniz olmuyor" diye çağrı yapmıştı.

Kütahya’da düzenlenen “Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı”nda konuşan Sofuoğlu şunları söyledi:

Sofuoğlu, 2018 yılında Kütahya’da düzenlenen “Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı”nda yaptığı konuşmada da “Google’ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han’dır. Gidemiyor, ulaşım imkânları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google’ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han’dır. ‘Coğrafya kaderdir’ deniliyor ya coğrafyanın da psikolojisi var" ifadelerini kullanmıştı.