﻿Üniversiteli kıza cinsel saldırı girişiminde kamera detayına bakılacak

Olay, 28 Kasım 2022 tarihinde Yunus Emre Parkı'nda gerçekleşti. İstanbul'da okuyan M.K., ailesini ziyarete geldiği Sakarya'da minibüsle seyahat ederken şoförün cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla arbede yaşandı.

M.K. kaçıp durumu ailesine anlatınca şoför tutuklandı.

Mahkeme, aracın kameralarının olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığını tespit etmek için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Serdar Serkan Yesin hakkında ‘Cebir ve şiddet kullanarak cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Serdar Serkan Yesin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya müşteki ile sanık avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sakarya Barosu avukatları katıldı.



Suçlamaları reddeden Serdar Serkan Y., "Dolmuşa bindikten sonra aramızda herhangi bir ilişki yaşanmadı. Hakkımda komplo yapılmıştır. Daha sonra evinin yakını bıraktım. Araçtaki kameralar çalışıyor ama bir merkeze bağlı değil" dedi. Sanık aynı zamanda ifadesinin polis tarafından da zorla alındığını iddia etti.



Duruşmada söz alan Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, "Mağdur sanığı tanımıyor. Olaydan sonra da şikayetçi olmuştur. Mağdur sanığa yalvarmıştır ve direnmiştir. Güzergah dışına çıkan sanık, minibüs ışıklarını da kapatmıştır. Bunlar yasaktır. Bu konuların dikkate alınarak tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz" dedi.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, minibüs sahibi Ü.U.'nun tanık olarak dinlenmesine, araç kameralarının olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığının tespiti için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi.