28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üniversiteli kıza cinsel saldırı girişiminde kamera detayına bakılacak

Üniversiteli kıza cinsel saldırı girişiminde kamera detayına bakılacak

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir üniversite öğrencisi M.K.'ya cinsel saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan minibüs şoförü Serdar Serkan Yesin'in yargılandığı davada, araç kameralarının tespiti için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar verildi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 19:15
Takip Et

Üniversiteli kıza cinsel saldırı girişiminde kamera detayına bakılacak

Üniversiteli kıza cinsel saldırı girişiminde kamera detayına bakılacak
+
Aa
-

Olay, 28 Kasım 2022 tarihinde Yunus Emre Parkı'nda gerçekleşti. İstanbul'da okuyan M.K., ailesini ziyarete geldiği Sakarya'da minibüsle seyahat ederken şoförün cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla arbede yaşandı.

M.K. kaçıp durumu ailesine anlatınca şoför tutuklandı.

Mahkeme, aracın kameralarının olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığını tespit etmek için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Serdar Serkan Yesin hakkında ‘Cebir ve şiddet kullanarak cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Serdar Serkan Yesin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya müşteki ile sanık avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sakarya Barosu avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden Serdar Serkan Y., "Dolmuşa bindikten sonra aramızda herhangi bir ilişki yaşanmadı. Hakkımda komplo yapılmıştır. Daha sonra evinin yakını bıraktım. Araçtaki kameralar çalışıyor ama bir merkeze bağlı değil" dedi. Sanık aynı zamanda ifadesinin polis tarafından da zorla alındığını iddia etti. 

Duruşmada söz alan Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, "Mağdur sanığı tanımıyor. Olaydan sonra da şikayetçi olmuştur. Mağdur sanığa yalvarmıştır ve direnmiştir. Güzergah dışına çıkan sanık, minibüs ışıklarını da kapatmıştır. Bunlar yasaktır. Bu konuların dikkate alınarak tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, minibüs sahibi Ü.U.'nun tanık olarak dinlenmesine, araç kameralarının olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığının tespiti için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
3
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
4
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
5
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
6
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
7
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Hemşirelik stajı gören 3 lise öğrencisine cinsel istismarda bulunan doktor tutuklandı
﻿Hemşirelik stajı gören 3 lise öğrencisine cinsel istismarda bulunan doktor tutuklandı
﻿Hemşirelik stajı gören 3 lise öğrencisine cinsel istismarda bulunan doktor tutuklandı
﻿Barcelona'nın başı bu kez dertte. Savcılık yasa dışı para tespit etti
﻿Barcelona'nın başı bu kez dertte. Savcılık yasa dışı para tespit etti
﻿Barcelona'nın başı bu kez dertte. Savcılık yasa dışı para tespit etti
﻿Üniversiteli kıza cinsel saldırı girişiminde kamera detayına bakılacak
﻿Üniversiteli kıza cinsel saldırı girişiminde kamera detayına bakılacak
﻿Üniversiteli kıza cinsel saldırı girişiminde kamera detayına bakılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.