Üniversiteli taksici Eren’in cinayetinde kahreden detay! Ses kaydı yürekleri burktu...

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker, geçen pazar günü yönetimindeki 42 TT 898 plakalı takside "yol verme" nedeniyle tartıştığı Muzaffer T. tarafından vücudunun 10 yerinden vahşice bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından kaçan "yaralama" "tehdit ve hareket" gibi suçlardan 12 kaydı bulunan Muzaffer T., arkadaşı sürücü Muammer B. ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek K. polis ekiplerince yakalandı.

"EREN ÖLDÜ, İŞİ GÜCÜ BIRAKIN"

Eren Peker'in öldürüldüğü gece, durağındaki taksi şoförleri arasındaki panik anları, iletişim kurdukları programdaki ses kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda "Eren öldü, işi gücü bırakın" kaydı dikkat çekti.

Eren'in olaydan saatler önce arkadaşlarına markete gideceğini ve istedikleri bir şeyin olup olmadığını sorduğu da kayıtlarda yer aldı.

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PLAKAYA EREN'İN ADI YAZILDI

Mesai arkadaşları Eren Peker'in öldürüldüğü taksinin plakasının altına, adını, öldüğü tarihi ve ölümsüzlük sembolü ekledi.

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'HAYAT DOLU, NEŞELİ BİR ÇOCUKTU'

Aynı taksi durağında görev yapan Barış Karaçal, "Eren çok güzel bir çocuktu. 4-5 ay önce durağımızda çalışmaya başladı. Hafta sonları harçlığını çıkartmak için gelip bizleri dinlendirirdi. Herkesin ona güveni tamdı. Hayat dolu, neşeli bir çocuktu. Biz gündüzcüler evdeydik. Sabah 05.00'de haberleştiğimiz programdaki ses kayıtlarını duyunca öğrendim. İçim yandı, yıkıldım" dedi.

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'KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETMİYORUZ'

Eren Peker'in taksiden kazandığı parayla okul harçlığını çıkardığını, annesinin kendisini ziyarete geleceği günlerdeki mesailerinde sevindiğini söyleyen taksi şoförü Ömer Fırat Arık, "Okulunda, işinde gücünde çok iyi bir çocuktu. Annesi, ziyaretine geleceğinde özellikle taksiye çıkar ve buna çok sevinirdi. Kalbi o kadar temizdi. Aynı zamanda okulu bitirmeye uğraşıyordu. Yaşadıkları onu yıkmamış ve melek gibi bir çocuktu. Bunu yapan kişi insanlık dışı bir şey yapmış. Namertçe, canice defalarca bıçaklamış. Biz artık kendimizi güvende hissetmiyoruz. Olaydan sonra annem beni arayıp, "Artık çalışma oğlum" diyor" diye konuştu.

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YURT DIŞINA KAÇMA PLANI YAPMIŞ

Taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Eren Peker'in (20), trafikte "yol verme" kavgasında öldürülmesiyle ilgili cinayet şüphelisi Muzaffer T.'nin (27) kaçmasına yardımcı olduğu öne sürülen arkadaşı Mikail K. de (19) soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Muzaffer T.'nin olayın ardından yurt dışına kaçma planları yaptığı ancak kaçamadan yakalandığı öğrenildi.

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"Kasten yaralama', "Tehdit ve hareket" gibi 12 suçtan kaydı bulunan Muzaffer T.'nin en son geçen mart ayında alkollü araç kullanırken, "Dur" ihtarına uymayıp takip sırasında bir polis ekibinin aracına çarptığı ve yakalandıktan sonra da tutuklandığı ortaya çıktı.

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Bir süre tutuklu kaldıktan sonra da "Görevi yaptırmamak için direnme', "Kamu malına zarar verme', "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından toplamda 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldığı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi.

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Muzaffer T., sürücü arkadaşı Muammer B. (34) ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek K. (36) ve Mikail K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.