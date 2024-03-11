Üniversiteyi ayağa kaldıran taciz iddiası

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi olan O.S.’nin kız öğrencileri taciz ettiği iddia edildi. Öğretim görevlisi O.S., geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından okulların uzaktan eğitime geçmesi sebebiyle Çanakkale’de öğrencilere okulda ders vereceğini ifade etti.

30 Ekim 2023 tarihinde, G.N.İ. isimli öğrenci derse gittiğinde sınıfta hiç kimsenin olmadığını fark etti. O.S. sınıfa girdi ve G.N.İ.'ye odasındaki kitaplarla derse devam etmeyi teklif etti. G.N.İ., ders işleyeceklerini düşündüğü için bu teklifi kabul etti ve O.S.’nin odasına gitti.

"PSİKOLOJİ VE RÜYA TABİRİ EĞİTİMLERİ ALDIM"

G.N.İ.’nin çekingen tavırlarından rahatsız olan O.S., psikoloji ve rüya tabirleri eğitimi aldığını söyledi ve "Bir sorunun var gibi görünüyor. Ben anlarım. Psikoloji ve rüya tabirleri konusunda eğitimler aldım. İstersen bana yaşadığın olaylardan ve travmalarından bahsedebilirsin" ifadelerini kaydetti.

"ÇİMLERE UZANALIM BİRAZ GÜNAH İŞLEYELİM"

Öğretim görevlisi, daha sonra öğrencisine , "Keyfin yoksa atlayalım baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım biraz günah işleyelim" dedi ve bu sözler üzerine G.N.İ., korkudan odadan ayrıldı.

3 Ocak 2024 tarihinde ise derse katılan O.S., ders arasında G.N.İ'nin yanına geldi ve mezuniyet balosuna katılıp katılmayacağını sorarak tacizlerini sürdürdü.

İddiaya göre O.S. elini genç kadının omzuna attı. Fiziksel tacizini sürdüren O.S. açığa alındı. Öğretim görevlisinin 4 yıl önce de taciz şikayetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı ve mahkeme kararıyla göreve geri döndüğü ortaya çıktı.