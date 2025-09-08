Ünlü akademisyen gözaltına alındı!

2023 seçimlerinden sonra yaptığı yorumlarla gündeme gelen Emrah Gülsunar gözaltına alındığını açıkladı. Gülsunar hakkında, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözleri sebebiyle soruşturma yürütülüyordu.

2023 seçimlerinden beri hem sosyal medyada hem de TV kanallarında aktif olarak boy gösteren yaptığı yorumlarla dikkat çeken Emrah Gülsunar, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını açıkladı.

Emrah Gülsunar’ın CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Kılıçdaroğlu, Gülsunar’dan şikayetçi olmuştu. Gözaltı kararının nedeni henüz belli değil.

"SOKAK KEDİSİ" DE GÖZALTINDA

Gülsunar'ın ardından' Sokak Kedisi', Alp Buğdaycı ve Abdullah Esin gözaltına alındığını duyurarak sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaptı.

