Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü akademisyen hakkında karar! Gözaltına alınmıştı...

Kayyum kararını protesto ettiği için gözaltına alınan akademisyen Emrah Gülsunar, adli kontrolle serbest bırakıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ablukaya alınmasına tepki gösterdiği paylaşımı nedeniyle gözaltına Gülsunar, serbest bırakıldı.

TEPKİ GÖSTERENLER GÖZALTINA ALINMIŞTI!

Mahkemenin kararını protesto edenler hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınanlardan birisi de akademisyen Emrah Gülsunar olmuştu.

Gülsunar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tahliye kararını hukukçu Hasan Sınar duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sınar şu ifadeleri kullandı:

Değerli dostum ve müvekkilim @emrahgulsunar az önce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı…

