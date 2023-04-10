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Ünlü aktör Drakula rolü için dişlerini törpületti

Dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage, Dracula'yı canlandırdığı yeni filmi "Renfield"da Drakula'ya dönüşmek için dişlerinin bir kısmını törpületti. 'Renfield' filminin makyaj sanatçısı Christien Tinsley, Nicolas Cage'in 'Drakula'yı oynamak için ne kadar aşırıya kaçtığını anlattı

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 18:56
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Ünlü aktör Nicolas Cage Drakula rolü için dişlerini törpületti

Ünlü aktör Drakula rolü için dişlerini törpületti
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Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, komedi-korku türündeki "Renfield" filminde Drakula karakterinin 'hakkını verebilmek' için dişlerini törpületti.

Filmin makyaj sanatçısı Christien Tinsley, vampir karakteri için dişlerini törpületen Cage'in 3 boyutlu baskılı takma dişler taktığını anlattı.

Variety dergisine konuşan Tinsley, "Nic'in dişlerini törpülettik ve takma dişler Nic'in konuşmasını engellemeyecek, rahatça konuşmasına izin verecek şekilde takıldı" dedi.

"Nic sözlerini düzgün bir şekilde ifade etmek ve duyurmak istedi, bu nedenle kaplamaların ince olması önemliydi" diyen Tinsley, kullanılan teknolojinin gerektiğinde keskin takma dişlerde hızlı ayarlamalar yapılmasına izin verdiğini belirtti. 

'NICOLAS CAGE'İN DİŞLERİNİ TARAYIP DİJİTAL OLARAK ŞEKİLLENDİRDİK'

Drakula'nın ünlü sivri dişlerini yapmak için 3D baskı kullandıklarını söyleyen Tinsley, "Bildiğim kadarıyla bu, tüm takma dişleri yapmak için 3D baskı kullandığımız ilk filmdi. 3D baskıya balıklama atladık. Nic'in dişlerini tarayıp dijital olarak şekillendirdik" dedi.

Yönetmen Chris McKay'in yeni filminde Cage vampiri canlandırırken Nicholas Hoult da, Drakula'nın uzun süredir acı çeken asistanı ve uşağı olan, filme adını veren karakteri canlandırıyor. "Renfield" filmi, 14 Nisan'da vizyona girecek.

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