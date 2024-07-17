Ünlü Alman Bankası Türkiye’de faizlerin indirileceği tarihi açıkladı

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, Türkiye'de enflasyonun sene sonunda yüzde 40 seviyesine gerilemesini beklediklerini söyleyerek, "Güçlü bir dezenflasyon süreci bekliyoruz. Bundan sonra ikinci aşamada enflasyonu yüzde 20'ye düşürmek asıl soru işareti olacak." dedi.

Wietoska, Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişim, enflasyon ve faiz beklentileri ve yatırımcılarına Türkiye'ye bakışına dair sorularını cevapladı.

Türkiye'nin 2023’ten bu yana makro ekonomi politikalarındaki değişimi başlatarak çok iyi bir adım attığını ifade eden Wietoska, bu değişimin yerel seçimlerde de sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

POLİTİKA TERCİHLERİNDE CİDDİ ADIM

Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yerel seçimlerden önce politika faizindeki 500 baz puanlık artışının "güçlü bir mesaj ve oyun değiştirici" olduğunu söyledi.

Ayrıca, "Bu adımın ardından bir U dönüşü oldu diyebiliriz. Yurt içi yatırımcılar ve yabancılar lirada bir devalüasyon bekliyordu ancak TCMB faiz artırımıyla para biriminde bir başka keskin değer kaybının stratejisinin bir parçası olmadığını açık şekilde ortaya koydu" değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılarla iletişimin açık ve net olmasının da ileriye yönelik politikalara olan güveni artırdığını belirten Wietoska, TCMB'nin önünde bir takım zorluklar bulunduğunu fakat bu sorunları aşabilecek gerekli çerçevenin bulunduğunu açıkladı.

FAİZ İNDİRİMİN BAŞLAYACAĞI TARİH

Wietoska, büyüme yavaşladığında ve enflasyon düştüğünde faiz indirimi için doğru zaman olacağını vurgulayarak "Bu yıl kasım ve aralık olmak üzere 500 baz puan faiz indirimi öngörüyoruz. Bu baz senaryomuz ve gevşeme gelecek yılın başlarında da sürecektir" ifadelerine yer verdi.

Wietoska, "Kolay olmayacak ama daha önce dünyada yüzde 75 enflasyonu olan hiçbir ülke resesyona girmeden enflasyonu düşürmedi. Türkiye resesyona girmeden ekonomisini dengelemeyi başarabilirse eşsiz bir örnek olacak ki Türkiye'nin bunda başarılı olacağı konusunda oldukça iyimseriz. Ancak yarı yolda politika hataları olmamalı" ifadelerine yer verdi.

Yıl sonu dolar/TL beklentilerinin ise 37 olduğunu söyleyen Wietoska, TL'de reel anlamda değer kazancı tahmin ettiklerini belirtti.

Deutsche Bank ekonomistleri, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 büyümesini öngörüyor.