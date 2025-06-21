Ünlü araştırmacı erken seçimin net tarihini verdi! AKP’nin atacağı her adımı açıkladı

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Ünlü araştırmacı erken seçimin net tarihini verdi! AKP’nin atacağı her adımı açıkladı

PİAR Araştırma’nın sahibi Kadir Atalay, Lale Özan Arslan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Atalay, siyasi kulislerde 9 Kasım 2025’te bir baskın seçim yapılabileceği yönünde ciddi iddialar olduğunu söyledi. Atalay, bu iddiayı bir tahmin değil, kulislerden gelen bir duyum olduğunu vurguladı.

Kadir Atalay’ın iddiasına göre, 30 Haziran’da görülecek olan “CHP Kurultay Davası” sonucunda mevcut CHP yönetiminin geçersiz sayılması ve eski yönetime dönüş ihtimali ve bu olası değişikliğin yaratacağı siyasi kargaşadan faydalanılarak, Meclis kararıyla erken seçim ilan edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olmasının sağlanması planlanıyor.

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CHP yönetiminin feshedilmesi yani geçersiz sayılması ve eski yönetimi getirilmesi halinde ortaya çıkacak kargaşadan faydalanılacağını söyleyen Kadir Atalay şöyle konuştu:

Kulislerde konuşulan bir plan var. Erdoğan'ın yeniden aday olması için anayasada bir değişiklik de gerekmiyor aslında yalnızca Meclis tarafından bu seçim kararının alınması gerekiyor. Meclis’in karar alması durumunda Erdoğan yeniden aday olabiliyor. Şimdi burada aslında kulislerde konuşulan bilgi şu 30 Haziran'da yapılacak olan mahkeme kararında CHP yönetiminin feshedilmesi yani geçersiz sayılması ve eski yönetimi getirilmesi halinde bu arada çıkacak kargaşadan faydalanıp 9 Kasım günü ülkeyi baskın seçime götürmeyi planladığı kulislerde konuşuluyor. Bunu ben izleyicilerimize tahmin olarak söylemek istemedim, duyumumu söyledim. Kulislerde konuşulan 9 Kasım günü bir baskın seçim olacağı. Bunu nasıl anlarız önümüzdeki günlerde yakın zamanda zaten bu ‘Kurultay Davası’ görülecek. 10 gün sonra mahkeme var bunun bazı bürokratik uygunlukları içinde Temmuzun 15'i gibi bu kararın verilebileceği konuşuluyor. Hemen peşinden de bu yıl içerisinde yine Kasım ayında 9 Kasım'da bir baskın seçime gidileceği konuşuluyor.

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