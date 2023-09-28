Ünlü Astrolog İmamoğlu'nun kazanıp kazanamayacağını canlı yayında açıkladı

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, CNN Türk’ün ‘Akıl Çemberi’ programında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerindeki başkanların bir sonraki yerel seçimde kazanıp kazanamayacaklarını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü Astrolog İmamoğlu'nun kazanıp kazanamayacağını canlı yayında açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz günlerde CNN Türk’te yayınlanan ve Fulya Öztürk’ün sunduğu ‘Akıl Çemberi’ adlı programda Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer’in önümüzdeki yerel seçimlerde kazanıp kazanamayacaklarını tek tek burçları üzerinden analiz edip açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU ANALİZİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İkizler burcu olduğunu ve bundan dolayı kaybettiğini açıklayan Sayarı, İmamoğlu’nun eninde sonunda CHP’den ayrılacağını ancak siyasi hayatının devam edeceğini ifade etti.

Programa konuk olanların “Farklı bir parti mi kuruyor?” sorusuna ünlü astrolog, “Ona bakmadım” cevabını verdi.

MANSUR YAVAŞ ANALİZİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın yerel seçimlerde kazanıp kazanmayacağını analiz eden astrolog, Ankara’da mevcut düzenin devam edeceğini söyledi.

TUNÇ SOYER ANALİZİ

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in kazanıp kazanamayacağını açıklayan Nuray Sayarı, Tunç Soyer’in kazanacağını açıkladı.

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