Ünlü astrolog uyardı: O tarihleri sakın kaçırmayın

Gökyüzü hareketleri ve astrolojik haritaların analizleriyle öngörülerde bulunan astrologlar, ağustos ayının önemli tarihlerini ve konularını değerlendiriyor. Sözcü TV'de yayımlanan 'Gökyüzü Sohbetleri' programında konuşan Astrolog Öner Döşer, bu ayın zorluklarının yanı sıra avantajlı günlerine de dikkat çekti.

MALİ İŞLERDE 15 AĞUSTOS'A KADAR DİKKAT!

Öner Döşer, 15 Ağustos'a kadar mali konularda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. "Bu dönemde maliyeden gelen açıklamalar ve vergilerle ilgili durumlar gözden geçirilmeli ve düzeltmeler yapılabilir" dedi.

7 AĞUSTOS'TA İŞLERİNİZİ BÜYÜTEBİLİRSİNİZ

7 Ağustos'un işlerin büyümesi için uygun bir tarih olduğunu belirten Döşer, uluslararası işler, eğitim ve yayıncılık alanlarında fırsatlar doğacağını söyledi. "Güneş ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı sayesinde bu tarihte yeni girişimlerde bulunabilir ve mevcut işlerinizi büyütebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

GÖNÜL İŞLERİ İÇİN ŞANSLI BİR GÜN OLACAK

8 Ağustos'un ilişkiler açısından şanslı bir gün olduğunu belirten Döşer, "Bu tarihte sevdiklerinizle hoş sohbetler yapabilir, önem verdiğiniz konuları konuşabilirsiniz. Yanlış anlaşılmaları düzeltmek ve ilişkileri güçlendirmek için 8 Ağustos'u değerlendirebilirsiniz" dedi.

12 AĞUSTOS'TA BORSA VE YATIRIM ARAÇLARINDA SPEKÜLASYONLARA DİKKAT

Ağustos ayında finansal konuların öne çıkacağını ifade eden Döşer, "Türkiye'nin astrolojik haritasına göre bu ay finansal hareketlilik yaşanacak. Fiyat artışları ve enflasyon riskleri bulunuyor. Özellikle 12 Ağustos'taki yeniayda borsa ve yatırım araçlarında spekülasyona dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

ASKERİ TUZAK UYARISI

Döşer, askeri tuzaklara karşı da uyardı: "Perde arkası işler ve oyunlara dikkat edilmesi gerekiyor. İki farklı yerden askeri tuzak riski bulunuyor" diyerek açıklamasını tamamladı.