Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor. Ay’da yürüyen ikinci kişiydi

Editör: İsa KARAARSLAN

Astronot Buzz Aldrin, Pazar günü Apollo 11’in tarihi fırlatılmasının 54. yıl dönümünü paylaşmış olduğu bir fotoğrafla kutladı. Takipçilerinin dikkatini ise Aldrin’in kollarına taktığı 3 farklı saat çekti.

Bu ilgi çekici saat sayısının sebebi, olağandışı bir gardırop sorunu veya Ay’da öğrendiği bir şey değildi. Aldrin’in her zaman üç saat kullandığını belirtti.

Sebebini ise şu şekilde açıkladı:

Bakın, bir tutarsızlık olması durumunda gerçek zamanı anlayabilmeniz için tek sayıda saate ihtiyacınız var; 3 veya 5 gibi.

Bu konsepti uzayla ilişkilendirerek, gelecekteki NASA görevlerinin astronot mürettebat sayılarına karar verirken kol saati stratejisini kullanması gerektiğini ekledi:

Mars’a çift sayıda insan göndermemeliyiz. Çünkü o zaman bir anlaşmazlık sırasında yapılacak bir oylamada eşit oy sorunu yaşanacaktır.