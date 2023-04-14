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  • Avukat Celal Ülgen'den kritik seçim uyarısı. Değişmezse YSK başkanı ve üyeleri sorumlu olur!

Avukat Celal Ülgen'den kritik seçim uyarısı. Değişmezse YSK başkanı ve üyeleri sorumlu olur!

Ünlü avukat Celal Ülgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014’te çekilen fotoğrafının oy pusulasında yasal olarak kullanılmayacağını belirterek YSK’yı uyardı...

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 22:10
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Ünlü avukat Celal Ülgen’den YSK'ya kritik seçim uyarısı

Avukat Celal Ülgen'den kritik seçim uyarısı. Değişmezse YSK başkanı ve üyeleri sorumlu olur!
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14 Mayıs seçimlerinde sandığa atılacak oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2014’teki cumhurbaşkanlığı adaylığında kullandığı fotoğrafıyla yer alacağı ortaya çıktı.

YSK İTİRAZ ETMELİ

Erdoğan’ın oy pusulasındaki fotoğrafının hukukiliğini değerlendiren Avukat Celal Ülgen, Anayasa’ya göre tartışmalı olan adaylığını da kabul eden YSK’nin fotoğrafa itiraz etmesi  gerektiğini belirtti.

Tele1'e konuşan Ülgen, şunları kaydetti:

“Hangi olması gereken şeyi yaptı da bunu yapmasını bekleyelim. Adeta yasayı çiğnemek, bir zevk haline geldi.

YSK BAŞKANI VE ÜYELERİ SORUMLU

Hukuk fakültesinden bir arkadaşım, biz 65 yaş kartı almaya gittiğimize bugünkü fotoğrafımızı getirin demişlerdi diyor.

Nasıl aday olarak 10 yıl önceki fotoğrafını koyar diyor.

Yasaya aykırı ne varsa kendisini alıkoyamıyor. Bütün sorumluluklardan arınmış biri olarak kendisini görüyor.

Bu konuda itiraz edecek YSK’dır. Diyecek ki bu fotoğrafı istemiyorum. Yeni bugün çekilmiş fotoğraf istiyorum diyecekti. Bu konuda yargılanması gereken birisi varsa YSK başkanı ve üyeleri olacaktır. Bunları biriktirmeye devam etsinler."

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