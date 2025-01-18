Ünlü baklava markasının adını Bakanlık ifşa edildi. Türkiye'ye satış yapıyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Safir Baklava’yı taklit ve tağşiş yaptığı gerekçesiyle ifşa etti. Firma, tüm Türkiye’ye satış yapıyordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı itibariyle gıda güvenliği denetimlerini sıkılaştırarak, taklit ve tağşiş yapılmış ürünleri içeren yeni listeyi açıkladı. Listede, Türkiye genelinde tanınan ünlü baklava markası Safir Baklava da yer aldı.

Bakanlık, firmanın ürünlerinde 'yer fıstığı' kullanıldığını tespit etti. Bu durum, baklavanın içerik ve kalite standartlarını ihlal eden bir durum olarak kayıtlara geçti.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli olan ve geniş bir müşteri kitlesine sahip Safir Baklava, internet üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına satış yapıyordu.

Sosyal medya üzerinden imalathane görüntüleri paylaşıp ürünlerinin kalitesini öne çıkaran firma, özellikle gurbetçiler arasında popülerdi. Yurtdışına çıkan Türkler, kilolarca Safir Baklava alıp, yaşadıkları ülkelere götürerek komşularına hediye ediyordu.

Bakanlık, Safir Baklava'nın ürünlerinde kullanılan yer fıstığının, baklavanın orijinal içeriğiyle uyuşmadığını belirterek, bu durumun tüketiciyi yanıltıcı ve sağlık açısından tehlikeli olabileceğini vurguladı.

Safir Baklava'nın ürünleri, aynı zamanda Türk mutfağının önemli bir temsilcisi olarak kabul ediliyordu. Ancak, yapılan tağşiş nedeniyle markanın itibarı büyük bir darbe aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu tür usulsüzlüklere karşı denetimlerini artırarak, tüketiciyi korumayı hedefliyor. Safir Baklava'nın da aralarında bulunduğu firmalar, tağşiş yaptıkları gerekçesiyle kamuoyuna ifşa edilerek, gıda güvenliği açısından önemli bir uyarı yapılmış oldu.