Ünlü banka doların göreceği zirveyi açıkladı! Doları olanlar ve alacaklar dikkat

Bloomberg'de yer alan habere göre, HSBC stratejistleri Murat Toprak ve Charlotte Ong, Dolar/TL’nin yıl sonunda 33’e çıkacağı görüşünü koruduklarını belirtti.

Stratejistler, para politikasının FX carry’yi desteklediğini, dolarizasyonu sınırladığını ve makroekonomik dengelenmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Ayrıca, yapılan büyük ölçekli faiz artışları sonucu carry dinamiklerinin lira lehine döndüğünü belirttiler.

Raporda, "Lira mevduatlara ödenen faiz güçlü bir şekilde yükseldi. Reel bazda bu mevduatların getirisi hala negatif ama dinamikler lira için net bir şekilde daha pozitife döndü. Lira mevduatın çekiciliği yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte 2024’te daha fazla artabilir. Reel faiz trendi lira için odak noktası olacak. Kredi büyümesinin yavaşlamasıyla birlikte iç talep büyük ihtimal daha zayıf olacak ve cari açık azalacak. Bu da liranın daha az kırılgan olmasını sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Dolar, 3 Ocak 15.10 itibarıyla 29,77'den işlem görüyor.

Carry trade yapmak nedir?

Düşük faizli bir para birimi ile borçlanıp yüksek faizli bir para birimine yatırım yapmak 'carry trade' olarak adlandırılıyor.