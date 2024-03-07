Ünlü banka doların kaç lira olacağını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü banka doların kaç lira olacağını açıkladı
İngiltere merkezli dev bankadan 2024 yılı için şok dolar tahmini. HSBC bu yıl doların kaç liraya yükseleceğini açıkladı.

İngiltere merkezli çok uluslu yatırım bankası HSBC dolar TL tahminini yukarı yönlü revize etti, 2024 yılı için şok bir rakam açıkladı.

HSBC stratejistlerinin 6 Mart tarihli raporlarına göre, HSBC 2024 yılı için Dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya TL'ye kadar çıkardı.

HSBC'nin analizinde Türk lirasının değer kaybının beklenenden çok daha hızlı hareket ettiğine dikkat çekti. Raporda yeni tahminin TCMB'nin TL'de reel değerleme beklentisine dayandığına yer verildi.

HSBC stratejistlerine raporda bir değerlendirmeye daha yer verdi. Rapora göre,Türk lirasının değer kazanması TCMB'nin enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline geldi.

Bankanın yayınladığı rapora göre TL'nin reel olarak değer kazanma olasılığının yüzde 10 civarına düştüğü ileri sürüldü.

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