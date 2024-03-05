Ünlü banka faizin ne kadar artırılacağını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü banka faizin ne kadar artırılacağını açıkladı
Türkiye'de enflasyon verilerinin beklenenden daha yüksek gelmesi sonrası ABD yatırım bankası JPMorgan flaş bir faiz kararı tahmini geldi. İşte o tahmin.

ABD'li ünlü yatırım bankası JPMorgan, nisan ayındaki Merkez Bankası'nin ters köşe yapabileceğini açıkladı. JP Morgan, TCMB'nin Nisan toplantısında 500 baz puanlık bir faiz artırımı bekliyor. 500 baz puan artırılması halinde faiz oranı yüzde 50'e çıkacak.

Türkiye'de faizin yüzde 45'e yükseldiğinde,ABD'li ünlü yatırım bankası, faiz arıtırımının sonuna geldiği yönünde tahminde bulunmuştu. Ancak Şubat ayı enflasyon verileri bankanın tahmini değiştirdi.

JPMorgan'ın araştırma notunda, "Manşet TÜFE enflasyonu Şubat ayında aylık yüzde 4,5 ile bizim beklentimiz olan yüzde 4,2'nin ve piyasa konsensüsü olan yüzde 3,8'in çok üzerinde gerçekleşti," denildi.

Banka, Türkiye Merkez Bankası'nın Kasım ve Aralık aylarında politika faizini indirebileceğini, bu yüzden yılsonu politika faizi tahminini yüzde 45'te tuttuğunu açıkladı.

MERKEZ BANKASI'NDA TEHLİKE ÇANLARI MI ÇALIYOR

ABD'li Bloomberg ise Merkez Bankası'nda alarm çanları çalmaya başladığını ileri sürdü. TÜİK'in enflasyon açıklamasının ardından Bloomberg'in anketine göre enflasyon tahminleri beklenen seviyeyi aştı. Bloomberg, enflasyondaki beklenenin üzerindeki bu hızın, faiz artırımlarını durduran Merkez Bankası'nı yeniden alarma geçirebileceğini yazdı.Bu da faiz artırımı anlamına geliyor.

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