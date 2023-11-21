Ünlü banka TCMB'nin faiz kararının ne olacağını açıkladı

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, perşembe günü Merkez Bankası'nın belirleyeceği faiz kararının ne olabileceğini açıkladı. Ünlü bankaya göre faiz oranı ne olacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü banka TCMB'nin faiz kararının ne olacağını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısından sonra açıklayacak. Kimi ekonomistlere göre 250 baz puan kimi ekonomistlere göre 500 baz puan...Ünlü yatırım bankası Morgan Stanley de TCMB'nin faizi ne kadar artıracağını açıkladı. Morgan Stanley ekonomistleri, parasal duruş büyük ölçüde normalleştiğinden ve şimdiye kadar yapılan sıkılaştırmanın etkisi gelecek aylarda daha görünür hale geleceğinden, bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık daha küçük bir artış beklediğini ifade etti.

Morgan Stanley CEEMEA Ekonomisti Hande Küçük tarafından hazırlanan notta, "Büyümede ılımlı bir ayarlamaya yönelik politika tercihi ve parasal aktarımdaki gecikmeler göz önüne alındığında, TCMB'nin artış hızını azaltması ve birikimli sıkılaştırma adımlarının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirmesi muhtemel" değerlendirmeleri yer aldı.

ING EKONOMİSTLERİNİN BEKLENTİSİ DE 250 BAZ PUAN

ING Bank’ın ekonomistleri Merkez Bankası’nın 250 baz puan faiz artırımıyla hız keseceğini tahmin etmişti. Ekonomistlerin analizinde şunlar yer almıştı: Ekim ayında açıklanan son enflasyon verisi ana eğilimin sadece çekirdek enflasyonda değil manşet enflasyonda da iyileşmeye başladığını gösterdi. Bu doğrultuda, bankanın bu ayki PPK’da politika faizini yüzde 37,5’e çekerek 250 baz puanlık daha yavaş bir artırımı değerlendirmesini bekliyoruz. Ancak, ağustos ayından bu yana güçlü sıkılaştırma hamleleri göz önüne alındığında (faiz için) riskler yukarı yönlü.

REUTERS'IN ANKETİNDEN NE ÇIKTI?

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre, politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyor.

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