Ünlü bankacı ne zaman faiz indirimine gidileceğini açıkladı

Bankacı ve Finans Uzmanı Şenol Babuşcu, faiz kararıyla ilgili çok dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı ve esi Ziraat Bankası Müdürlerinden Şenol Babuşçu'nun açıkladığı tarihe göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 Ağustos günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine gidecek.

Şenol Babuşcu kaç baz puan indirileceğini duyurdu. Babuşcu 20 Ağustos tarihde yapılacak faiz indiriminin kesinlikle yanlış olduğunu söyledi. ,

Babuşcu en erken faiz indiriminin Ekim ayında yapılması gerektiğini söyledi. Ünlü bankacı, Eylül ayının bile zorlama olduğunu ifade etti.

Şenol Babuşcu'nun paylaşımı şöyle:

"Merkez Bankası’nın ilk faiz indirimini yapacağı tarihi açıklıyorum:

20 Ağustos 2024 Doğru zaman mı? Kesinlikle yanlış zaman…

Neden faiz indirimini yanlış zamanda yapıyor? Baskı olabilir…

Kaç baz puan indirebilir? 200 veya 300 baz puan..

Doğru zaman nedir?

En erken Ekim ayı çok zorlarsa Eylül ayı…"