Ünlü bankalar son tahminlerini açıkladı! Sürpriz sonuçlar

Bankalar son tahminlerini açıkladı

Goldman Sachs Tahmini:

Yılsonu enflasyon hedefi için yüzde 36.

Enflasyonun beklenenden daha hızlı düştüğü ifade edildi.

TL/USD paritesindeki sakinliğin düşük çekirdek enflasyonunda etkili rol oynadığı belirtildi.

Morgan Stanley Tahmini:

Yılsonu enflasyonu için yüzde 42,4.

Çekirdek enflasyondaki düşüşe vurgu yapıldı.

Merkez Bankası’nın sıkı para politikasına devam edeceği düşünülüyor.

JP Morgan Raporu:

Manşet enflasyon, Mayıs ayında yıllık yüzde 75,5’ten Haziran ayında yıllık yüzde 71,6’ya geriledi.

Temel mal fiyatlarındaki yavaşlama bu düşüşte önemli bir rol oynadı.

Elektrik fiyatları ve otomatik tüketim vergileri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor.

Raporlar, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiğini ve maliye politikasında da sıkılaştırma adımlarının devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 42,5’e düşmesi bekleniyor ve 2025 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 25 olarak belirlenmiş durumda.