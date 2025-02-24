Ünlü bebek markasının çok satan ürün toplatılıyor! Bakanlık riskli buldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü bebek markasının çok satan ürün toplatılıyor! Bakanlık riskli buldu

Bakanlık ünlü bebek markasının bir ürününü risk taşıdığı gerekçesi ile toplatma kararı verdi.

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden bebekler için büyük riski barındıran bir ürünü açıkladı. Listede bir bebek giyim ürününün satışı yasaklandığı ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildiği duyuruldu.

HELLO BABY'NİN ÇOK SATAN ÜRÜNÜ TOPLATILIYOR

Bakanlığın son toplatma kararı Hello Baby (E-Bebek) tarafından satılan bir tulum modelinin piyasadan toplatılması oldu.

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Bebek tulumunun toplatılması kararının nedeni olarak küçük parçaların kopması ve bebeklerin yutması riski gösterildi.

Bakanlığın yayınladığı bilgiye göre, toplatma kararı verilen ürün 86827667217416 barkod numaralı, 2 yaş için üretilmiş, Hello Baby mavi çıtçıtlı bady.

BAKANLIK DAHA ÖNCE 4 ÜRÜNÜ DAHA TOPLATMIŞTI

Bakanlık, bundan önce çocuklar için 'hayati risk' taşıdığı belirlenen 4 ürünü raflardan toplatmıştı. Toplatılan ürünler içinde oyuncak kategorisinde bulunan dondurma şeklinde üretilen "Tuna Fosforlu Kalem" ve "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak yer almıştı. Ayrıca "Can Top" marka "Şişirilebilir Zıp Zıp Top" ve "Pufudi" marka Baskılı Keten Ceket için piyasadan toplatılma kararı verilmişti.

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