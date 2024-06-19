Ünlü çay markasında yasa dışı madde bulundu: Raflardan toplatılıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü çay markasında yasa dışı madde bulundu: Raflardan toplatılıyor

Almanya'daki Türk topluluklarının sıkça tercih ettiği CHI Forest marka çay, belirli bölgelerdeki satış noktalarından geri çekiliyor.

Almanya'da son dönemde gıda güvenliği ile ilgili endişeler artarken, CHI Forest markalı çaylarda yapılan incelemelerde mikroplastik partiküllerinin varlığı tespit edildi. Bu bulgu, cıva içeren ton balığı ve alerjen içerikli makarnaların ardından gelen bir başka gıda skandalı olarak kayıtlara geçti. Resmi makamlar, insan sağlığı için potansiyel risk taşıyan söz konusu çayların piyasadan çekilmesi ve perakende noktalarındaki stokların acilen geri gönderilmesi gerektiğini duyurdu. Uzmanlar, mikroplastiklerin özellikle üreme sistemine zarar verebileceği ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Tüketicilerin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığı ve durumun yakından takip edildiği belirtildi.

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SATIN ALANLAR ARASINDA EN ÇOK TÜRKLER VAR

Avrupa'da çay tüketimi konusunda Türk vatandaşları öne çıkarken, Almanya'nın Kreuzberg bölgesinde yaşayan Türk gurbetçilerin CHI Forest markalı çayları tercih ettiği gözlemleniyor. Ancak, bu markanın çaylarında mikroplastik bulgularına rastlanması üzerine, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılma süreci başlatıldı.

Kreuzberg'deki marketlerde gerçekleştirilen bu işlem, tüketiciler arasında endişe yarattı. Toplatılan CHI FOREST Sütlü Çay Yasemin Aromalı ürününün 450 ml'lik birimlerinin, Çin merkezli Ochama süpermarket zinciri tarafından üretildiği belirtildi. Firma, Dortmund şehrinde açtığı şube ve teslimat noktalarıyla hizmet verirken, yaşanan bu geri çağırma olayı neticesinde müşterilerine resmi web sitesi üzerinden bir özür mesajı yayınladı.

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