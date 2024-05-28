Ünlü çay markasında yasa dışı madde tespit edildi. Çay tiryakileri şok geçirecek

Düzenleme: Kaynak: HalkTV
Ünlü çay markasında yasa dışı madde tespit edildi. Çay tiryakileri şok geçirecek

Çay tiryakilerini şok edecek haber geldi. Türklerin en fazla yaşadığı ülkede dev marketlerde satılan "Sütlü çay"da yine yasadışı bir madde bulundu. Çay markası marketlerden yine toplatılmaya başlanırken, çayı Türklerin de bolca tükettiği belirtildi.

Almanya'da hatalı üretim ve sağlığa zararlı ürünler nedeniyle geri toplama kararlarına her gün yenileri eklenmeye devam ediyor.

Çay üreticisi CHI Forest markasında yasa dışı madde tespit edildi. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki çaylar için bakanlık toplatılma kararı çıkarttı. Firmada çayların tüketilmemesi için uyarı üstüne uyarı yayınladı.

Dünyanın en çok çay tüketen toplumları arasında yer alan Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg bölgesinde bulunan çok sayıda marketteki çay için ilk toplama işlemleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Dortmund'da bir şube açan ve teslim alma istasyonları aracılığıyla hizmet veren Çinli şirket, sütlü çaylarının geri çağrılmasıyla ilgili olarak web sitesinde özür diledi.

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