Ünlü çay ve kahve şirketi iflasını istedi. Türkler de bardak bardak içiyordu

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Ünlü çay ve kahve şirketi iflasını istedi. Türkler de bardak bardak içiyordu

Almanya'da uzun yıllardır hizmet veren kahve, çay ve şekerleme markaları Arko, Hussel ve Eilles markaları iflas başvurusunda bulunuldu. 300 şubeyle faaliyet gösteren 3 şirkette toplam bin 200 kişi çalışıyordu.

Almanya'nın ünlü şekerleme, kahve ve çay şirketleri Arko, Hussel ve Eilles iflas etti. Deutsche Confiserie Holding'e bağlı markalar adına Norderstedt Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunuldu.

Şirkete geçici olarak iflas yöneticisi atanırken, birkaç yıl içerisinde yapılan ikinci başvuru olduğu belirtildi. Markalar, 2021 yılında pandeminin neden olduğu ekonomik kriz nedeniyle iflas başvurusunda bulunmuşlardı.

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Kuzey Alman kahve perakendecisi Arko GmbH, şekerleme ve şekerleme uzmanı Hussel GmbH ve çay satıcısı Eilles GmbH & CO. KG, Almanya genelinde yaklaşık 300 şubeyle faaliyet gösteriyor. 3 şirketin yaklaşık bin 200 çalışanı bulunuyor.

Çalışanların maaş ve ödemeleri, iflas ikame yardımları aracılığıyla üç ay süreyle güvence altına alınmış durumda.

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