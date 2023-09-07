Ünlü CEO'ya pastalı saldırı. Bir anda yüzüne patlattı

Dünyanın iki numaralı havayolu şirketi Ryanair CEO'suna çevrecilerden "pastalı" saldırı. Ryanair'in Üst Yöneticisi CEO Michael O'Leary "Hiç bu kadar sıcak karşılanmamıştım" dedi

KAYNAK: AA
Ünlü CEO'ya pastalı saldırı. Bir anda yüzüne patlattı

Dünyanın en değerli ikinci hava yolu şirketi Ryanair'in CEO'su Mechael O'Leary, Brüksel'de çevreci aktivistlerin pastalı saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden Ryanair'in Üst Yöneticisi (CEO) Michael O'Leary, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu önünde çevreci aktivistlerin "pastalı saldırısına" uğradı.

O'Leary, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben, Avrupa'daki havacılık uygulamaları konusunda bir dilekçe sunmak için Brüksel'e geldi. Bu sırada AB Komisyonu binası önünde bazı gazetecilere açıklama yapmaya hazırlanan O'Leary'ye çevreci iki kadın aktivist yaklaştı.

Aktivistler, ellerindeki pastaları O'Leary'nin yüzüne ve sırtına yapıştırdı. Aktivistlerden biri, "Belçika'ya hoş geldin. Uçakların çevreyi kirletmesini durdurun." diye bağırdı ve olay yerinden uzaklaştı.

"KULLANDIKLARI KREMA YAPAY"

Yüzüne krema bulanan O'Leary ise alaycı şekilde, "Hiç bu kadar sıcak karşılanmamıştım. Ancak maalesef bu kişiler çevreciler ve kullandıkları krema ise yapay. Yolcularımızı kremanın daha iyi olduğu İrlanda'ya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Olaydan sonra Ryanair'in sosyal medya hesabında da O'Leary'nin yüzüne pasta bulaşmış fotoğrafıyla bir mesaj paylaşıldı.

Mesajda, "Ryanair'in 2023 kışı için 7 yeni rotasını kutlamak üzere sıcak karşılama. Yolcular, yeni rotalarımızdan ve dilekçeden öyle mutlu ki bunu pastayla kutluyor." ifadesi yer aldı.

Ryanair, Belçika'daki Charleroi Havalimanını merkezlerinden biri olarak kullanıyor ve buradan Avrupa'daki çok sayıda kente uçuş düzenliyor.

Ancak son aylarda Brüksel'deki Ryanair operasyonları, pilotların ve diğer çalışanların grevleriyle gündeme geliyor. Çalışma şartlarında düzeltme isteyen çalışanlar, 14-15 Eylül'de de grev düzenlemeye hazırlanıyor.

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