Ünlü çift boşandıktan 5 yıl sonra bir araya geldi

38 yaşındaki ünlü Çek oyuncu Bára Mottlová ile model ve reality show yarışmacısı Josef Kůrka, tam beş yıl önce oldukça olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. O dönem Çekya'da yılın en çok konuşulan ayrılıkları arasında gösterilen bu olay, tarafların birbirlerine yönelik sert açıklamalarıyla gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Josef Kůrka, 2019 yılında Mottlová ile paylaştığı ortak evden ayrılarak bir arkadaşının yanına taşınmış ve ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü model, birlikteliklerinin son dönemlerinde kendisini annesi gibi hissettiğini söyleyerek, ilişkilerinin dengesiz bir hale geldiğini iddia etmişti. Buna karşılık Mottlová da, ayrılığın ardından eski sevgililerin bazen öfkeyle konuştuklarını belirterek, "Özellikle de ayrılan taraf kadınsa, erkekler durumu kabullenmekte zorlanabiliyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ancak yıllar sonra ikili, aynı etkinlikte bir araya geldi. Beklenenin aksine ortada bir gerilim yoktu. Eski çift, birbirlerine karşı herhangi bir olumsuz duygu beslemediklerini ve zamanın yaraları sardığını gösterdi. Josef Kůrka, yaşanan karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

Barčou ile uzun zamandır ayrı yolları izliyoruz. O evlendi, ben de baba oldum. Artık her şey yolunda ve karşılaştığımızda birbirimizi içtenlikle selamlıyoruz.

Mottlová da benzer bir şekilde geçmişe takılı kalmadığını göstererek, "Josef gerçekten harika biri ve şimdi hayatında bambaşka bir dönemde. Yanında sevimli oğlu Rafík de vardı, inanılmaz tatlı bir çocuk. Onlarla vakit geçirmek oldukça eğlenceliydi," ifadelerini kullandı.

İkilinin bu samimi açıklamaları, geçmişte yaşanan gerginliğin tamamen geride kaldığını gösterdi. Magazin dünyasında sıkça rastlanan eski sevgililer arasındaki gerilimlerin aksine, Mottlová ve Kůrka'nın dostça bir şekilde yollarına devam etmeleri, hayranlarını da sevindirdi.