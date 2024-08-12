Ünlü çift boşanma söylentileri hakkında konuştu

Hindistanlı yıldız çift Abhishek Bachchan ve Aishwarya Rai Bachchan yakın zamanda ayrılık söylentilerinin konusu oldu. İnternette dolaşan bir deepfake video bu spekülasyonları yoğunlaştırdı. Ancak son haberler, Abhishek'in nişan yüzüğünü göstererek boşanma söylentilerine yanıt verdi.

Boşanma söylentileri, Abhishek Bachchan ve Aishwarya Rai Bachchan'ın 12 Temmuz'da Jio World Convention Center'da Anant Ambani ve Radhika Merchant'ın düğününe ayrı ayrı gelmeleriyle başladı. Abhishek etkinliğe Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shweta Bachchan, Navya Naveli Nanda ve Agastya Nanda'nın da aralarında bulunduğu ailesiyle katıldı. Bu arada Aishwarya, kızları Aaradhya Bachchan ile birlikte geldi.

Abhishek ve Aishwarya 2007 yılında evlendi ve ilk çocukları Aaradhya'yı 2011 yılında kucaklarına aldılar. 17 yıldır evli olan çift, Dhaai Akshar Prem Ke, Kuch Naa Kaho, Guru, Dhoom 2 ve Raavan gibi filmlerde rol aldı.

Son zamanlarda, Abhishek Bachchan, Hintli sporcuları tutkuyla desteklediği Paris Olimpiyatları 2024'e katıldı. Chopra'nın gümüş madalya kazanmasının ardından Neeraj Chopra'ya olan içten sarılması kalpleri fethetti ve internette geniş bir hayranlık kazandı.

İş cephesinde, Abhishek Bachchan, Shah Rukh Khan ve Suhana Khan ile birlikte King'de rol alacak. Ayrıca Remo D'Souza'nın yaklaşan filmi Be Happy'de yer alacak ve Shoojit Sircar'ın yönetmeni olmak için gün sayıyor.