Ünlü çift evlilik yıldönümlerini çocuk hastanesinde kutladı

Çift, sekizinci evlilik yıldönümlerinin olduğu 6 Temmuz Cumartesi günü Seattle Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti.

Seattle Çocuk Hastanesi, Instagram üzerinden çiftin hastalarla poz verdiği birkaç fotoğrafı paylaşarak, “Bugün erken saatlerde Ciara ve Russell, Ciara'nın konserinden önce Seattle Çocuk Hastanesi’nde hastaları ve aileleri şaşırttı. Sürekli desteğiniz ve günlerine neşe katmak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Ciara ve eski Seattle Seahawks oyun kurucusu, Russell Wilson Pittsburgh Steelers'a transfer olup Seattle’dan taşınmadan önce haftada bir kez bu hastaneyi ziyaret ediyorlardı.