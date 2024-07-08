Ünlü çift evlilik yıldönümlerini çocuk hastanesinde kutladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü çift evlilik yıldönümlerini çocuk hastanesinde kutladı

Amerikalı şarkıcı Ciara ve Amerikan futbou oyuncusu Russell Wilson bu hafta sonu evlilik yıldönümlerinde çocuk hastanesini ziyaret ettiler.

Çift, sekizinci evlilik yıldönümlerinin olduğu 6 Temmuz Cumartesi günü Seattle Çocuk Hastanesi'ni ziyaret etti.

Seattle Çocuk Hastanesi, Instagram üzerinden çiftin hastalarla poz verdiği birkaç fotoğrafı paylaşarak, “Bugün erken saatlerde Ciara ve Russell, Ciara'nın konserinden önce Seattle Çocuk Hastanesi’nde hastaları ve aileleri şaşırttı. Sürekli desteğiniz ve günlerine neşe katmak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Ciara ve eski Seattle Seahawks oyun kurucusu, Russell Wilson Pittsburgh Steelers'a transfer olup Seattle’dan taşınmadan önce haftada bir kez bu hastaneyi ziyaret ediyorlardı.

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