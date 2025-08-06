Ünlü çiftin arasına Gülsim Ali mi girdi? Berk Oktay harekete geçti

Türkmedya Dijital Magazin Müdürü Yasemin İlan'ın özel haberine göre, Berk Oktay'ın evliliğindeki kriz Harman yeri setindeki partneri Gülsim Ali ile yakınlaştığı için çıktığı iddia edildi.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

Örnek çift olarak parmakla gösterilen ikilinin mutluluğuna gölge düştü. Aileleriyle büyük beğeni toplayan çiftin yaşadığı gerilim sosyal medyada hızla yayıldı.

Oktay'ın kızı ile yaptığı paylaşıma düştüğü not ve birbirlerinin karşılıklı takipten çıkmaları evliliklerinin çalkantıda olduğu iddialarını güçlendirdi.

'Nefesim nereye kadar yetecekse, sadece senin için savaşacağım kızım.' Şeklindeki paylaşımı Yıldız Çağrı Atiksoy'a gönderme olduğu düşünüldü.

“ŞÜKÜR SEBEBİM AİLEM NOTUNU DÜŞTÜ”

Boşanacakları iddia edilen haberlerin ardından Berk Oktay, paylaşımını silerek yeni paylaşımlarda bulundu.

Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızı Mira Milena'nın fotoğrafını paylaşarak 'Şükür sebebim, ailem' notunu düştüğü bir hikaye paylaştı.

İddiaları durdurmak isteyen Berk Oktay kapısını yeniden takip alırken, Yıldız Çağrı Atiksoy'dan da geç bir geri takip geldi!