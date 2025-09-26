Ünlü çiftin oğlu 1 yaşına girdi!

İstanbullu Gelin, Meleklerin Aşkı, Kardeş Çocukları gibi projelerde sergilediği oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Berk Hardal yakışıklılığıyla da jön olmaya aday oyuncular arasında yer alıyor. Genç oyuncu son dönemlerde dijital ve ana akım projelerden uzak dursa da babalık heyecanının ardından ekranlara dönmesi bekleniyor.

Genç çiftin oğulları 1 yaşına bastı. Küçük Noyan’ın o fotoğrafı babasına benzetildi.



2019 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren çift, evlendikten bir süre sonra annelik ve babalık duygusunu tattı. Hardal’ın oğlu Noyan günden güne babasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Dilan Telkök zaman zaman oğlunun neşeli pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaktan çekinmiyor. Küçük Noyan babasına olan benzerliği ve sempatik halleriyle genç çiftin hayranlarından da beğeni topluyor.

ANNELİĞİ TAKDİR TOPLUYOR!

Güvercin, Halka, Evlat Kokusu ve 8. Gün gibi projelerle adından söz ettiren Dilan Telkök’ün de oyunculuğa dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, genç yıldızın anneliği takdir topluyor.

Sosyal medyaya neşeli hallerini yansıtmaktan çekinmeyen çift oğullarının doğum gününden kareleri de paylaştı. Küçük Noyan’ın doğum günü partisinin minimal dizayn edilmesi dikkat çekerken, Hardal ailesinin mutluluğu da gözlerden kaçmadı. Kareler oyuncuların hayranlarını da ikiye böldü kimileri Noyan'ı annesine benzetirken kimileri de aynı babası dedi.