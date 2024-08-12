Ünlü çiftten deniz keyfi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ünlü oyuncu çift Barış Falay ve Esra Ronabar, yaz mevsimini Çeşme’deki yazlık evlerinde geçirirken tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor.

18 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde Çeşme'nin gözde plajlarından biri olan Fun Beach’te keyifli anlar yaşarken görüntülendi.

Gün boyunca localarında dinlenen Falay ve Ronabar, akşam saatlerine doğru serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

Denizin serin sularında vakit geçirirken birbirlerine olan sevgilerini bir kez daha gözler önüne seren çiftin romantik anları, çevredeki tatilciler tarafından da ilgiyle izlendi.

Uzun yıllardır süren evliliklerinin ne kadar güçlü olduğunu bu anlarda da gösteren ikili, tatilin keyfini çıkarmayı sürdürüyor.