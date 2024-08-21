Ünlü çiftten üzücü haber

Tanınmış Slovak çift, rapçi Michael Kmeťo takma adı Separ ve fenomen Cynthie Tóthová ilişkilerini sonlandı.

Cynthia ilişkilerinin sona erdiğini ilan ettiği osyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çok düşündükten sonra Sepi ve ben kendi yollarımıza gitmeye karar verdik. İlişkimiz sırasında çok şey öğrendim. Sadece hayat ve dünya hakkında değil, aynı zamanda kendimiz hakkında da. Her zaman yanımdaydı, benimle ilgilendi ve onun sayesinde asla unutamayacağım birçok unutulmaz an yaşadım. Bunun için teşekkürler! O, pek çok insana yardım eden iyi kalpli bir insan ve bunu yapmaya devam edeceğini biliyorum.”