Ünlü çikolata devinin ürünleri toplatılıyor! Evinizde varsa sakın yemeyin

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü çikolata devinin ürünleri toplatılıyor! Evinizde varsa sakın yemeyin
Kent Gıda, Türkiye'de satışını gerçekleştirdiği Toblerone sütlü 100 gramlık çikolatasını, yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı gerekçesiyle geri çağırdı.

Kent Gıda, İsviçre’den ithal edip Türkiye’de sattığı Toblerone marka çikolatalara ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, üründe yabancı plastik madde bulaşına yol açan bir olay yaşandığı ifade edilirken, ürünler için geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir" denildi.

55-001.jpg

Geri çağırmanın, diğer Mondelez International veya Toblerone ürünlerini etkilemediği belirtildi.

Ürünün, "OOY4033553" lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürününde tespit edildi ifade edilirken, ürününü daha önce satın alan tüketicilerden de ürünü tüketmemeleri istendi.

Son Haberler
Galatasaray kongresinde Arda Güler alkışlar içerisinde sahneye çıktı. Fenerbahçeliler şokta Spor
Galatasaray kongresinde Arda Güler alkışlar içerisinde sahneye çıktı. Fenerbahçeliler şokta
Türkiye'nin ilk astronotunun uzay aracı istasyona kenetlendi Gündem
Türkiye'nin ilk astronotunun uzay aracı istasyona kenetlendi
Gazze'de can kaybı 24 bin 927’ye yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 24 bin 927’ye yükseldi
Çıldırtan sokak röportajı: “Burası islam devleti. Ben Cumhuriyeti falan kabul etmiyorum.” Video
Çıldırtan sokak röportajı: “Burası islam devleti. Ben Cumhuriyeti falan kabul etmiyorum.”
Günde bir kase tüketene uykusuzluk uğramıyor. İşte kalp dostu mucize meyve Sağlık
Günde bir kase tüketene uykusuzluk uğramıyor. İşte kalp dostu mucize meyve
Bir Sevdadır konusu nedir? Bir Sevdadır ne zaman başlıyor? Magazin
Bir Sevdadır konusu nedir? Bir Sevdadır ne zaman başlıyor?
Babasıyla fırında çalışan 8 yaşındaki çocuğun hamur açma yeteneğini öve öve bitiremediler Video
Babasıyla fırında çalışan 8 yaşındaki çocuğun hamur açma yeteneğini öve öve bitiremediler