Ünlü çikolata devinin ürünleri toplatılıyor! Evinizde varsa sakın yemeyin

Kent Gıda, İsviçre’den ithal edip Türkiye’de sattığı Toblerone marka çikolatalara ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, üründe yabancı plastik madde bulaşına yol açan bir olay yaşandığı ifade edilirken, ürünler için geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir" denildi.

Geri çağırmanın, diğer Mondelez International veya Toblerone ürünlerini etkilemediği belirtildi.

Ürünün, "OOY4033553" lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürününde tespit edildi ifade edilirken, ürününü daha önce satın alan tüketicilerden de ürünü tüketmemeleri istendi.