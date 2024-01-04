Ünlü çikolata firmalarına dev ceza. Milyonlarca lira ödeyecekler

Rekabet Kurumu firmalar hakkıdaki iddialara araştırdı, dev firmalara dev cezalar kesti. Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunuun ihlal edilip, edilmediği yönündeki soruşturmaları tamamlayan Rekabet Kurumu, internet sitesinde cezaları açıkladı. O açıklamalarda milyonlarca lira ceza kesildiği ortaya çıktı.

DANONE TİKVEŞLİ VE NESTLE TÜRKİYE SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek Sanayi ve Ticaret Şirketi ile Nestle Türkiye Gıda Sanayi Ananom şirketi arasındaki "duyarlı bilgi değişimi" yoluyla kanunun ihlal edilip edilmediği değerlendirdi. Soruşturma sonunda Danone Tikveşli'ye ceza çıkmazken, Nestle için kesilen ceza dudak uçuklattı.

Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin yasanın hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 260 Milyon 183 bin liralık dev cezaya imza attı.

İkinci çikolata firmasına kesilen ceza ise 55 Milyon 140 Bin lira olarak kayıtlara geçti. Aynı dosyada haklarında soruşturma açılan ve uzlaşma talebinde bulunan Eti Gıda San. ve Tic. AŞ'ye kesilen ceza 36 milyon 96 bin 652 lira oldu

UNLU MAMULLER ŞİRKETİNE 2 MİLYONLUK CEZA

Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Aksaray Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında açılan soruşturmayı tamamladı. Kurul, teşebbüs hakkında yeniden satış fiyatlarını belirleyerek, kanunu ihlal ettiğine karar verildi. Teşebbüse yüzde 25 indirimli 2 Milyon 219 Bin liralık ceza kesildi.

Rekabet Kurulu ayrıca, Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ'e ise 55 milyon 140 bin 344 lira, Binboğa Üretim Pazarlama şirketine 3 Milyon 938 bin liralık ceza uygulanmasına karar verdi.